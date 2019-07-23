В поселке Томской области строится газовая котельная стоимостью более 60 млн рублей

Компания «СМП-95» начала строительство новой газовой котельной мощностью 12 МВт в поселке Аэропорт Томской области для обеспечения теплом жилых и социальных объектов, а также аэропорта «Богашево».

Как рассказали в пресс-службе правительства Томской области, старая котельная поселка Аэропорт уже не может эксплуатироваться из-за предельного износа оборудования и ее конструктивных элементов.

В настоящее время ООО «СМП-95», выступающее подрядчиком, завершает сборку новой котельной и готовит площадку для ее установки. К октябрю 2019 года объект планируется сдать в эксплуатацию. Таким образом, в новом отопительном сезоне поселок Аэропорт и комплекс зданий томского аэровокзала будут запитаны от новой котельной.

Как отметил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель, мощность объекта рассчитана и на дальнейшее расширение аэропорта «Томск». В областном бюджете 2019 года на строительство этого коммунального объекта заложено 63,3 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что приставы арестовали все котельные в томском городе Колпашево. Владеющая ими тепловая компания задолжала почти 74 млн рублей поставщику газа.

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