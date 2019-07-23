Андрей Травников: «Для расширения Коченевcкой ЦРБ приобретен комплекс зданий»

Детская поликлиника и подстанция скорой помощи Коченевской центральной районной больницы разместятся на новых площадях. Перспективы развития медучреждения рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Коченевский район.

Как рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в ходе рабочей поездки в Коченевский район он посетил поликлиническое отделение Коченевской ЦРБ, в том числе и детское отделение, а также станцию скорой помощи.

«Условия стесненные, возможно, сорок лет назад это было допустимо, но сегодня так принимать детей невозможно. Решение о приобретении здания для размещения детской поликлиники принято, сейчас коллеги займутся разработкой проектно-сметной документации на его реконструкцию. Здесь будут комфортно размещены детская поликлиника и подстанция скорой помощи. Недостаток сегодняшнего отделения связан с отсутствием теплых гаражей, зимой водителям приходится тратить драгоценное время на разогрев машины. В приобретаемом здании есть все условия для хранения автомобилей, например, теплые боксы», – отметил глава региона.

По информации пресс-службы правительства НСО, центральная районная больница, расположенная в р.п. Коченево, размещается на базе семи специализированных стационарных отделений, общей мощностью в 170 коек. Для размещения детской поликлиники и отделения скорой помощи региональным министерством здравоохранения было инициировано приобретение комплекса зданий. В него входят нежилое двухэтажное сооружение, одноэтажное здание КПП, административное здание и гаражно-стояночные боксы. Соответствующие изменения правительство региона планирует внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

Размещение детского отделения в новом здании позволит реализовать в детском поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в рамках реализации утвержденного областным правительством нового регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».

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