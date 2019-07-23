Конкурсный управляющий банкротящегося акционерного общества «Нарымская», входящего в структуру строительной группы компаний ПТК-30, потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывшего руководителя предприятия Андрея Щервинина, взыскав с него более 27,3 млн рублей.

Заявление о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц конкурсный управляющий Евгений Иванов подал в арбитражный суд Новосибирской области, дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Напомним, АО «Нарымская», являющееся правопреемником ЗАО «ПТК-30», было учреждено в июне 2010 года. Сейчас учредителями общества являются Владимир Коновалов с долей 60,67%, а также еще 28 физических лиц, включая находящегося в СИЗО Антона Коновалова.

Компания «Нарымская» было признано банкротом в апреле текущего года по иску мэрии Новосибирска в связи с задолженностью в размере более 27,3 млн рублей. В документах уточняется, что изначально городские власти взыскивали эту сумму с ЗАО «ПТК на Нарымской», которое еще с 2015 года числилось в списке главных должников за аренду земельных участков.

Ранее Евгений Иванов также обращался в суд с требованием заставить Андрея Щервинина предоставить конкурсному управляющему документы, связанные с работой компании. Кроме того, Иванов заявил о признаках преднамеренного банкротства «Нарымской».

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