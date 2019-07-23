Глава Хакасии назначил заместителя министра здравоохранения республики

Елена Андрейчикова назначена замминистра здравоохранения Хакасии. Она будет курировать вопросы организации медицинской помощи взрослому населению и развития здравоохранения в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства Хакасии, глава республики Валентин Коновалов назначил Елену Андрейчикову заместителем министра здравоохранения региона.

Она окончила Красноярский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» в 1995 году. Трудовую деятельность начала в Бейском районе. Там с 1987 была заведующей ФАПом. С 1989 года работала медицинской сестрой в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи им Н. С. Карповича.

С 1995 – врач-интерн Абаканского поликлинического отделения. С 1996 работала в Абаканской поликлинике №1 в качестве врача-терапевта. С 2001 года трудилась в Хакасской республиканской больнице имени Г.Я. Ремишевской на должности врача-аллерголога-иммунолога.

С 2011 года и до назначения на пост заместителя министра руководила вторым терапевтическим отделением республиканской больницы им. Г.Я. Ремишевской.

Елена Андрейчикова имеет почетное звание «Заслуженный врач республики Хакасия» и ученую степень «Кандидат медицинских наук».

Напомним, должность министра здравоохранения Хакасии занимает Владимир Костюш. Глава республики назначил его на эту должность в середине января 2019 года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что прокуратура Хакасия провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении. В результате нее выявлены многочисленные нарушения прав граждан, а министр здравоохранения республики привлечен к дисциплинарной ответственности.

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