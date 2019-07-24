Как рассказал «Континенту Сибирь» Янис Кайшев, новый проект подразумевает индивидуальный пошив мужских костюмов, пальто, рубашек на европейской фабрике из итальянских тканей. Также ведутся переговоры по пошиву обуви.

Бизнесмен ориентируется на представителей деловой и молодежной аудитории со среднем уровнем дохода и выше, которых объединяет понимание того, что с помощью костюма можно усилить эффект от любых переговоров в контексте рассматриваемой бизнес-задачи. Средняя стоимость костюма будет составлять 40 тысяч рублей. Шоу-рум открывается в центре Новосибирска, на улице Романова. В настоящее время активно ведутся ремонтные работы.

«Это то направление, к которому я шел с самого детства. Мне оно близко по духу, по ощущению себя», — пояснил «Континенту Сибирь» Янис Кайшев. Предполагается, что новым направлением может заинтересоваться действующая аудитория мужских парикмахерских «Папа Дома». Кроме того, проект может привлечь новую аудиторию. «Это хороший трамплин. Пошив костюмов — это индивидуальная история, поэтому клиенты по этому направлению — это определенная каста, с которыми мне интересно общаться. Новые знакомства всегда интересны», — пояснил Янис Кайшев. Он также отметил, что рассматриваемый сегмент интересен и с точки зрения бизнеса. В дальнейшем речь может идти об открытии дополнительных шоу-румах и тиражировании проекта.

Напомним, что Янис Кайшев является основателем холдинга IZY.group, куда входит сеть мужских парикмахерских «Папа Дома». В настоящее время у нее 5 салонов в Новосибирске, а также в скором времени будет открыт первый салон по франшизе в Барнауле и Якутске. Кроме того, был анонсирован проект лоу-кост парикмахерских «Стилёк».

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