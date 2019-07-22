Минприроды Омской области назвало предприятие, виновное, по их данным, в загрязнении воздуха в областном центре, а также сами загрязняющие вещества. Как выяснилось, омичи одновременно дышат сероводородом, метилмеркаптаном, сероуглеродом и этилбензолом.

В правительстве Омской области в понедельник сообщили об итогах проверки жалоб на загрязнение воздуха. В минувшую субботу горожане массово жаловались на «интенсивный удушающий запах», причем жалобы поступают не в первый раз. По результатам отбора проб воздуха мобильной эколабораторией выяснилось, что со стороны местного предприятия «ХимПром» были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций четырех загрязняющих веществ: сероводорода, метилмеркаптана, сероуглерода и этилбензола. При этом само предприятие весной текущего года уже было уличено в загрязнении воздуха, его работа была приостановлено по решению суда, а само юрлицо сейчас ликвидируется.

По версии регионального минприроды, после этого владельцы «ХимПрома» зарегистрировали новую компанию, ООО «ЗЕТ-трейдинг», продолжив работу и, как следствие, выбросы в атмосферу. «Разрешения на выбросы не имеет ни одна, ни другая компания», — подчеркнули в пресс-службе облправительства. Последние замеры проводились в ночь с воскресенья на понедельник возле официально неработающего предприятия, были установлены значительные превышения по тем же показателям, что и раньше, составлены новые протоколы. По данным пресс-службы облправительства, оперативная группа полиции, приехавшая на место, доступа на территорию производственного комплекса не получила. «Правоохранительными органами начата проверка деятельности предприятия», — уточняется в пресс-релизе правительства Омской области.

Связаться с «ЗЕТ-трейдинг» корреспонденту «Континент Сибирь» не удалось, в базах данных телефоны предприятия не указаны. Согласно ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в 2016 году с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей, учредителем и директором значится Илья Зейнок. Проблемы с регулярным загрязнением омского воздуха химическими веществами начались весной 2017 года. В качестве виновников выбросов рассматривались несколько предприятий, включая крупные производства «Газпрома», а само вещество предположительно считали этилмеркаптаном. В феврале 2018 года на инвестфоруме в Сочи омский губернатор Александр Бурков заявил, что источник выбросов найти невозможно в связи с «опозданием» в расследовании инцидента.

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