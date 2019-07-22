Центр по подготовке хоккеистов «Космос» будет открыт в Новосибирске в 2020 году

Центр по подготовке хоккеистов, который разместится в здании бывшего кинотеатра «Космос», планируют открыть в 2020 году. Это совместное решение концессионера и администрации Новосибирска.

Как отметил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания, создание спортивного центра приобретает новое значение в рамках подготовки Новосибирска к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. В школе высшего спортивного мастерства будет вестись профессиональная подготовка будущих звезд хоккея.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, к строительным работам на спортивном объекте приступят, как только будет получено разрешение на реконструкцию. На сегодняшний день, в здании закончен демонтаж конструкций, стены и фасад очищены до основания. К запланированным работам добавилось усиление фундамента, т.к на старом появились трещины.

После реконструкции полезная площадь здания увеличится с 1,5 до 2,5 тыс кв. м за счет добавления цокольного этажа, где разместятся раздевалки, кофейня и бассейн (18 х 3 м).

Первый этаж займет основная зона профессиональной подготовки хоккеистов. Здесь появится площадка с искусственным льдом, специальные тренажеры, хоккейная беговая дорожка для оттачивания техники катания, а также бросковая зона с искусственным льдом. На втором этаже разместятся зоны функциональной и общефизической подготовки (фитнес-центр).

Как рассказал директор центра хоккейного мастерства «Космос» Артем Блукке, такие центры только начинают появляться в стране. Новосибирские хоккеисты смогут отрабатывать технику, оттачивать свое мастерство под присмотром тренера. Это индивидуальная подготовка, которая позволит повышать уровень игрока. Канада и Америка давно идут по этому пути.

Тренироваться в «Космосе» смогут все – как любители, так и профессионалы. По условиям концессионного соглашения 15 часов в неделю будет отведено для бесплатных занятий воспитанников муниципальных учреждений города.

Реконструкция и благоустройство спортивного центра оценивается в 100 млн рублей.

По словам главы города, внешний вид здания и благоустройство прилегающей территории будут соответствовать облику ул. Богдана Хмельницкого. Это предусмотрено концессионным соглашением. Исторический вид «Космоса» – стиль фасада, цветовую гамму и вывеску – сохранят, а территорию приведут в порядок.

Напомним, решение организовать на месте кинотеатра центр хоккейного мастерства власти Новосибирска приняли в 2017 году. На тот момент «Космос» на функционировал уже 4 года. Поэтому, по мнению чиновников, создание данного спортивного учреждения на базе кинотеатра должно будет логично завершить сложившийся спортивный кластер.

Летом 2018 года мэрией был заключен договор концессии с Центром хоккейного мастерства. Организация стала единственным участником торгов, которые проводились с начала июня. Согласно документу, инвестор должен отремонтировать «Космос» с сохранением внешнего и исторического вида здания, а также разместить в нем детский спортивный центр с фудкортом и тренажерами для всех жителей района.

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