Россельхозбанк почти втрое увеличил выдачи льготных кредитов агробизнесу Новосибирской области

С начала 2019 года Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» профинансировал проекты региональных аграриев на общую сумму около 7 млрд рублей в рамках госпрограммы льготного кредитования АПК.

По информации пресс-службы Россельхозбанка, результаты первого полугодия 2019 почти втрое превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Всего за время действия программы с начала 2017 на условиях льготного финансирования банк предоставил агропредприятиям Новосибирской области более 19 млрд рублей.

Позитивная динамика – это результат активного финансирования банком реализуемых в регионе крупных инвестиционных проектов и стабильного роста объемов льготного кредитования сезонных работ.

Так, за первые шесть месяцев 2019 года для подготовки к посевной и уборочной кампаниям аграрии привлекли около 2,5 млрд рублей, рост по сравнению с первым полугодием 2018 составил 33%. При этом бизнес активно привлекает кредитные средства по сниженной ставке (не выше 5% годовых), получая существенную экономию при приобретении семян, удобрений, ГСМ, техники и оборудования.

По словам директора Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислава Тишурова, возможность льготного финансирования позволила предприятиям области приступить к решению как давно назревших вопросов, так и амбициозных бизнес-задач на максимально комфортных условиях. Средняя ставка по инвестиционным кредитам, выданным в начале 2019 года, составила 2,88% годовых, по краткосрочным – 3,51% годовых.

В свою очередь, директор группы компаний «СибБарС» Евгений Миняев отметил, что при поддержке Россельхозбанка на льготные кредитные средства предприятие запустило модернизацию цеха по производству сыров площадью порядка 2 тыс кв. м и закупило специализированное оборудование, в том числе из Испании и Италии. Организация рассчитывает выйти на полную мощность к 2021 году, увеличив объем производимой продукции более чем на 20%. Решиться на реализацию такого масштабного проекта во многом позволила возможность получить кредит по сниженной ставке.

Россельхозбанк выступает основным участником государственной программы льготного кредитования агропромышленного комплекса, действующей в Новосибирской области с 2017 года в рамках постановления правительства РФ. Программа предоставила клиентам банка возможность получения кредитных средств по ставке не более 5% годовых с целью реализации краткосрочных и инвестиционных проектов.

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