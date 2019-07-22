Руководитель агентства по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности Красноярского края покинул свой пост

Руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер уволен с госслужбы по собственному желанию.

По информации, размещенной на официальном сайте правительства Красноярского края, Александр Эйдемиллер более не занимает пост руководителя регионального агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Он освобожден от должности 19 июля 2019 года по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс.

Вместо него временно осуществлять полномочия по руководству агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края поручено Евгению Муссу. Ранее он был заместителем руководителя данного ведомства.

Напомним, что Красноярский край в текущем году оказался в зоне наводнения. Пострадали три муниципальных районах — Канский, Абанский и Богучанский. В результате выпадения осадков и подъема уровня воды в реках подтоплено более 100 приусадебных территорий и порядка 70 дачных участков. Также был подтоплен один участок автомобильной дороги в Абанском районе недалеко от населенного пункта Почет.

Кроме того, в настоящий момент на территории Красноярского края действуют 113 очагов лесных пожаров на общей площади более 450 тыс гектар. В связи с этим, легкое задымление наблюдают жители республики Хакасия, а также Новосибирской и Томской областей.

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