Как стало известно «Континенту Сибирь», в правительстве Новосибирской области обсуждается проект постановления губернатора о присвоении департаменту информатизации региона статуса министерства. Обсуждение предполагается до конца июля. Информация об этом размещена на портале «Электронная демократия Новосибирской области».

В проекте постановления упоминается о том, что предельная штатная численность будущего министерства цифрового развития Новосибирской области составит 64 человека, в том числе речь идет о трех заместителях министра.

Напомним, что еще в декабре 2018 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков отметил, что не во всех регионах определены кураторы цифрового развития и созданы «цифровые» министерства. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ потребовал от губернаторов исправить недочеты, и после этого в ряде регионов либо создавались «цифровые» ведомства, либо поднимался статус уже существующих (с комитетов, управлений, департаментов и т.д. до министерств)

Одним из первых реорганизацию провел Алтайский край, реорганизовав управление связи и массовых коммуникаций в министерство цифрового развития, а все функции работы со СМИ передав новому управлению печати и массовых коммуникаций. Губернатор Виктор Томенко утвердил положение о минсвязи Алтайского края в декабре. Новое министерство возглавил бывший проректор АлтГТУ Евгений Зрюмов.

Аналогичный шаг полгода спустя сделала Омская область, реорганизовав минпром под «цифру». С 29 июня начало работу министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития, руководителем которого остался глава минпрома Андрей Посаженников. «Старые» функции министерства были переданы областному минстрою.

Более близким Новосибирской области примером можно назвать Красноярский край, где уже работало агентство информатизации и связи, которое впоследствии стало министерством. Министерский портфель получил руководитель АИС Николай Распопин. Первоочередными своими задачами он обозначил расширение сферы деятельности, в том числе модернизацией, трансформацией других министерств и ведомств.

Таким образом, создание минцифры Новосибирской области выглядит вполне возможным и соответствующим общероссийскому тренду. Также как и кандидатура на пост министра – наиболее вероятным кандидатом остается глава департамента «цифры» Анатолий Дюбанов, которому в проекте предлагается поручить организацию нового министерства. Курировать новое министерство будет вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков.

Также достаточно вероятным может стать перераспределение функций в пользу новосозданного министерства, по образцу того же Красноярского края или Сахалинской области. Так, новому министерству цифрового развития может быть передана часть функций и полномочий минэкономразвития, например, по организации межведомственного взаимодействия, мониторинга и контроля в отношении приоритетных проектов.

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