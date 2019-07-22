Компания МТС запустила один из самых быстрых в России облачных сервисов для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера, способного более чем в 100 раз ускорить вычисления и снизить связанные с ними затраты.

Как уже писал «Континент Сибирь» некоторое время назад, российский облачный рынок отличается от западного, в первую очередь, самым востребованным продуктом. Если в Европе основная услуга «облаков» – это подписка на программные продукты (SaaS), то российских потребителей больше интересует аренда инфраструктуры (IaaS). Поэтому компании развивают это направление в первую очередь – и МТС не стала исключением.

Сервис GPU SuperComputer развернут в собственных дата-центрах МТС и реализован на базе решения мирового лидера в области вычислений на графических процессорах NVIDIA – программно-аппаратной платформы NVIDIA DGX-1 с видеокартами Tesla V100 памятью 32 Гб. На данный момент это один из самых мощных в мире графических процессоров. Использование суперкомпьютера в 140 раз ускоряет процессы глубокого обучения нейросетей в сравнении с вычислениями на обычных процессорах.

«Запуск нового сервиса открывает сибирскому бизнесу доступ к высокопроизводительным облачным вычислениям, что ранее было невозможным или требовало много времени и затрат, – подчеркнул директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук. – Теперь бизнес сможет во много раз быстрее внедрять инновации, повышая свою конкурентоспособность. При более высокой производительности решение GPU SuperComputer в три-четыре раза доступнее российских аналогов, а по сравнению с зарубежными – в пять и более раз».

Запуск нового сервиса открывает сибирскому бизнесу доступ к высокопроизводительным облачным вычислениям, что ранее было невозможным или требовало много времени и затрат. Теперь бизнес сможет во много раз быстрее внедрять инновации, повышая свою конкурентоспособность. При более высокой производительности решение GPU SuperComputer в три-четыре раза доступнее российских аналогов, а по сравнению с зарубежными – в пять и более раз.

Крупный бизнес получит возможность кратно сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта и больших данных, а технологические стартапы – в сотни раз, по сравнению с покупкой своего железа, снизить затраты на высокопроизводительные вычисления. Суточное использоваие суперкомпьютера может стоить от менее чем 1000 рублей для стартапов и небольших компаний. Для крупного бизнеса стоимость подписки варьируется от 29000 рублей до 200000 рублей в месяц в зависимости от требуемой вычислительной мощности.

Решение востребовано в самых разных сферах и отраслях. Например, розничные сети смогут быстрее анализировать покупательское поведение для более эффективного управления продажами, в финансовом секторе супервычисления могут быть использованы для разработки решений по удаленной идентификации или оценки кредитных рисков. А предприятия аэрокосмической и автомобильной промышленности, металлургии и нефтегазового сектора будут значительно экономить и в разы быстрее проводить сложные инженерные расчеты и трехмерное моделирование.

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