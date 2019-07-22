Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области разработало поправки в законодательство, устанавливающие штрафы за отказ заключать договор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Объявление о начале работы над проектом документа, вносящего изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», опубликовано на портале электронной демократии. По словам авторов, рабочей группы министерства ЖКХ, сейчас в регионе нет нормативно-правового регулирования ответственности за нарушения правил обращения с ТКО. В том числе, не предусмотрена административная ответственность за уклонение от заключения договора с региональным «мусорным» оператором.

В качестве примера представители новосибирского министерства приводят Московскую область, где такие штрафы действуют с 2016 года. За отсутствие договора на вывоз отходов физических лиц в Подмосковье штрафуют на 5 тыс. рублей, должностных – на 50 тыс. рублей, юридических лиц – на 300 тыс. рублей. В минувшем году с инициативой внесения соответствующих изменений в КОАП РФ также выступило министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Добавим, что на прошлой неделе региональный оператор по обращению с отходами, ООО «Экология-Новосибирск», обратился в арбитражный суд с первыми исками к предприятиям комплекса ЖКХ. В числе ответчиков значатся УК «Форт», УК «Акатуйская» и МУП ЖКХ Барабинска. Суммы исков во всех случаях составляют 50 тыс. рублей. Как уточняется в уже принятом к производству иске к МУП ЖКХ Барабинска, оператор требует взыскать долг за неоплаченные услуги по обращению с ТКО.

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