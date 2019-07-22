Проект ученых Кузбасса по цифровизации и оздоровлению Сибири и Урала подготовят для рассмотрения в Госсовете РФ

В рамках программы образовательного интенсива «Остров 1022» в Москве состоялась экспертная сессия по проекту «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Елены Пановой.

Как подчеркнула Елена Панова, проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» — это скоординированная инициатива 7 приобских регионов – Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В перспективе, предполагается участие в проекте всех 14 приобских регионов. Кузбасс инициировал разработку проекта, системно обеспечивает его дальнейшую проработку и запуск в реализацию, а межрегиональный диалог переходит в обсуждение проекта на федеральном уровне.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, проект рассматривается с ориентиром на многосоставную модель бюджетного и внебюджетного финансирования в рамках национальных проектов «Экология», «Наука», «Образование», «Международная кооперация и экспорт» и национальной программы «Цифровая экономика».

Как отметил заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер, основной проектный замысел состоит в изменении принципов хозяйствования на территории регионов бассейна и в переходе на экологическую промышленную политику в соответствии с международными стандартами комплексного управления водными ресурсами. С применением современных методов цифрового проектирования, в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургским политехническим университетом, планируется модернизация технологических процессов промышленных предприятий и разработка высококонкурентной машиностроительной продукции, формирование отрасли экологического машиностроения.

В рамках проекта также планируется создание первого в мире цифрового речного двойника. Это позволит наладить системную работу по оздоровлению Обь-Иртышского бассейна и его притоков – рек регионального значения (Томь, Миасс, Тобол, Тура, Иртыш). Проектный замысел включает апробацию передовых биотехнологий и современных методов гидробиомониторинга, прогнозирования динамики развития техногенных процессов и состояния природных экосистем, чтобы в перспективе перейти к системному снижению накопленного экологического ущерба. В 2019 году планируется начать создание межрегиональной сети экологических полигонов с современным уровнем оснащения постов гидромониторинга и сбором данных в единую цифровую модель.

По итогам экспертной сессии принято решение о создании экспертного совета для подготовки документов по проекту «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» и направлению их в рабочую группу Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что правительство Кемеровской области и «Россети» подписали долгосрочное соглашение о развитии электросетевого комплекса в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор компании Павел Ливинский.

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