Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области получил предостережение от прокуратуры

Чтобы не допустить создание неблагоприятной экологической обстановки после наводнения, заместитель прокурора Иркутской области объявил предостережение региональному министру природных ресурсов и экологии.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ, в результате затопления населенных пунктов Иркутской области было образовано скопление значительного количества отходов, включая разрушенные дома и постройки. Были загромождены русла крупных рек Уда, Бирюса, Ия, Чуна, Ока и их береговые полосы.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации последствий наводнения в отношении водоемов осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Сложившаяся ситуация требовала незамедлительной разработки проектно-сметной документации на расчистку водных объектов и определения специализированной организации по выполнению водохозяйственных мероприятий.

В связи с этим, во избежание неблагоприятной экологической обстановки после дождевого паводка, заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин объявил предостережение региональному министру природных ресурсов и экологии.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, на 21 июля оставались подтопленными 16 домов, дворов и огородов в Тулуне. Этот город сильнее всего пострадал от наводнения. Работа по откачке воды ведется в круглосуточном режиме, однако она осложняется постоянным выходом грунтовых вод на поверхность.

Кроме разбора завалов строительных конструкций, спасатели также оказывают адресную помощь населению по заявкам по откачке воды из подвалов домов и расчистке подворий от мусора.

На освободившейся от воды территории в Тулуне и Нижнеудинске проводится работа по просушке зданий многоквартирных домов и социально значимых объектов с помощью тепловых пушек. Всего с начала восстановительных работ были просушены помещения 21 социально значимого объекта, 18 подвалов многоквартирных домов, 11 объектов ЖКХ, 20 административных зданий и 108 частных домов.

Напомним, всего от паводка в регионе пострадали 38 тыс жителей из 106 населенных пунктов, в зону бедствия попало 10,8 тыс домов.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что первые сертификаты пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области вручили в Тулуне. Документы, дающие право на приобретение квартир на общую сумму 14,3 млн рублей, получили шесть семей.

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