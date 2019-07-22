«КИА Моторс Россия и СНГ» назначит третьего официального дилера в Алтайском крае. Как стало известно «Континенту Сибирь», им станет крупный местный мультибрендовый авторитейлер «АлтайЕвроМоторс», который ранее получил дилерство Toyota и Lexus в регионе.

О том, что KIA проводит тендер на право быть третьим официальным дилером в Барнауле, «Континент Сибирь» писал в сентябре 2018 года. Как сообщили участники рынка, дистрибьютор подвел итоги тендера и определил кандидата в официальные дилеры в Барнауле. Протокол о намерениях был заключен с группой компаний «АлтайЕвроМоторс». Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердил ведущий специалист по связям с общественностью «КИА Моторс Россия и СНГ» Георгий Голубев.

Напомним, что группа компаний «АлтайЕвроМоторс» является официальным дилером Audi, Volkswagen в Барнауле, а также уполномоченным партнером Toyota и Lexus в этом регионе (с конца 2017 года после победы в тендере). В настоящее время «АлтайЕвроМоторс» осуществляет строительство полнофункциональных салонов Toyota и Lexus в Барнауле. По словам участников рынка, предполагается, что после переезда этих брендов у компании высвободятся площади в действующих салонах на Павловском тракте, и логично предположить, что на одной из площадок может быть размещен салон KIA. Запуск дилерского центра корейской марки, согласно имеющимся данным, может произойти уже в 1 квартале 2020 года.

По данным «Автостат.Инфо», за 2018 год в Алтайском крае было зарегистрировано 824 новых автомобилей KIA, что меньше, чем у Hyundai и Lada. Для сравнения: за тот же период в Кемеровской области было зарегистрировано 3008, в Иркутской — 1128, в Томской — 980 новых автомобилей KIA.

Сегодня в Алтайском крае уже работает двое официальных дилеров корейской марки KIA. — «Барнаул Моторс» и ГК «Реал-Моторс». На текущий момент оба дилера выразили свою готовность продолжить работу с маркой.

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