19 июля завершился пятый модуль международной образовательной программы РЕГИОН-ПРОФИ, подготовленной центром трансформации образования московской школы управления «Сколково» и реализуемой на территории Красноярского края.

Красноярский край стал третьим из пяти российских пилотных регионов, реализовавший мероприятия международной программы укрепления систем среднего профессионального образования и содействия развитию рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока.

На территории края была запущена международная образовательная программа РЕГИОН-ПРОФИ («Управление изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики регионов»). Ее целью является формирование лидеров изменений в системе СПО, способных реализовать эффективные организационные стратегии для экономического развития региона.

«Если еще 20 лет назад задача формирования спроса перед образованием вообще не стояла, то сейчас это одна из фундаментальных задач в системе высшего образования, системе СПО. Нужно думать, как соответствовать запросам рынка и, как эти запросы формировать завтра, послезавтра и послепослезавтра, и, мне кажется, что было бы оправдано, если такого рода проекты мы сделали бы неким постоянным проектом, постоянной площадкой», — пояснил первый заместитель губернатора Красноярского края, председатель правительства региона Юрий Лапшин.

В программе приняли участие команды из семи учреждений среднего профессионального образования из Красноярска, Железногорска, Лесосибирска и Уяра. «Программа позволила совершить полную перезагрузку управленческой деятельности колледжа для внедрения инновационных подходов в образовательных процессах», — заявил директор Уярского сельскохозяйственного техникума Артур Аветисян. «Мне хотелось бы ожидать, чтобы колледж хорошо готовил, а мы обеспечивали достойную практику, чтобы в дальнейшем ребята оставались работать у нас. То есть наша общая цель заключается в том, чтобы не просто дать образование, а экономически заинтересовать людей и предприятие», — прокомментировал генеральный директор АО «Сибирский лесохимический завод» Анатолий Бурякин.

«Министерство просвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» активно обновляет перечень профессий. В рамках проекта созданы экспертные группы по проектированию новых профессий и специальностей СПО. Мне кажется, что представленные проекты достойны того, чтобы мы их взяли на экспертное обсуждение уже на федеральном уровне. Мы увидели новые компетенции, которых нет и в линейке WorldSkills. Важно, чтобы наши экспертные колледжи включались в эту работу с другими федеральными флагманскими площадками для распространения новых технологий на территории РФ», — прокомментировала директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров министерства просвещения РФ Инна Черноскутова.

Партнером по реализации программы в регионе выступает министерство образования Красноярского края. Запуск программы состоялся в апреле этого года на базе Сибирского федерального университета.

«Ключевой задачей обучения команд является проектирование новых образовательных программ, опираясь на современные технологические вызовы и тренды, что в свою очередь требует от образовательного учреждения умения выстраивать разного типа партнёрские отношения и встраиваться в региональные и национальные экономические рынки. Как следствие, все организационные, управленческие и технологические процессы в колледже должны быть перестроены», — пояснила руководитель международной программы содействия развитию систем СПО и рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока Валерия Довгальская.

Аналогичная образовательная программа была реализована для управленческих команд колледжей Хабаровского края и республики Саха-Якутия, по итогам которой в июле 2018 года были разработаны семь флагманских программ подготовки кадров и запущены проекты изменений в системе СПО. До конца 2020 года программа будет реализована в Архангельской области и Приморском крае.

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