Гостями международного форума «Технопром», который пройдет в сентябре в Новосибирске, как ожидается, станут представители деловых кругов Китая, Японии, Франции, Кореи, Италии, республик Казахстан и Беларусь. Белорусские ученые совместно с новосибирскими коллегами из СО РАН примут участие в секции «Технологии высших укладов».

О зарубежных гостях «Технопрома – 2019» в пятницу рассказали на совещании в правительстве Новосибирской области. По словам консультанта управления международных связей администрации губернатора Новосибирской области Евгении Дяковой, в работе форума запланировано пять секций. Это Nauka Innov – «диалог» российско-французской торгово-промышленной палаты, российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор, корейско-российское партнерство при участии некоммерческой организации KOTRA, «Лидерство», организованное индийско-российской ТПП, а также «Технологии высоких укладов» с участием представителей СО РАН и «Национальной академии наук Беларуси». По словам губернатора Андрея Травникова, готовность участвовать в форуме уже подтвердил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Также возможность участия в «Технопроме» рассматривают ассоциация итальянских предпринимателей в России GIM-Unimpresa, Японский деловой клуб, предприниматели Казахстана и Киргизии. Гостей форума ждет не только деловая программа, но и культурно-спортивные события. Как пояснил на совещании замминистра физкультуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, есть идея организовать бизнесменам прямо на «Технопроме» небольшие площадки для разминки и несложных физических упражнений, вроде дартса или шахмат. Кроме того, организаторам форума поступило предложение провести в рамках «Технопрома» товарищеский матч по боксу между бизнесменами Новосибирска и Китая. Впрочем, эта оригинальная идея не встретила энтузиазма со стороны главы региона.

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