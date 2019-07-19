Французская компания Air Liquide построит в Новокузнецке завод по производству промышленных газов

В рамках долгосрочного контракта ЕВРАЗ и Air Liquide начали в Новокузнецке строительство двух воздухоразделительных установок (ВРУ), которые будут поставлять кислород, азот и аргон для технологических нужд ЕВРАЗ ЗСМК.

Как рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа, французская компания Air Liquide инвестирует около 130 млн евро в строительство двух современных ВРУ. Они повысят энергоэффективность и общий уровень экологичности производственного процесса ЕВРАЗа в Новокузнецке.

Старт производства ожидается в 2021 году. Новые ВРУ также позволят Air Liquide поставлять на промышленный рынок Кемеровской области такие газы, как кислород, азот и аргон.

Как отметил генеральный директор Air Liquide в России Бруно Понсон, это достаточно амбициозный проект, и компания приложит все усилия, чтобы он стал успешным и способствовал укреплению лидерских позиций Air Liquide в регионе.

В свою очередь, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков подчеркнул, что после первичной подготовки проект сразу переходит на стадию реализации. Современные установки будут на 30% энергоэффективнее прежнего оборудования, соответственно это повысит эффективность производства и конкурентоспособность комбината в целом.

«Больше года назад на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали трехстороннее соглашение с ЕВРАЗом и компанией Air Liquide о строительстве в Новокузнецке нового кислородного производства и уже сегодня заложили первый камень. Здесь будут созданы новые рабочие места, а производство создадут по всем экологическим стандартам, выбросов в атмосферу города не будет», — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Добавим, что Air Liquide – один из мировых лидеров по производству технических газов, разработке технологий и предоставлению услуг для промышленности. Компания работает в России с 1989 года и на данный момент осуществляет эксплуатацию 15 производственных площадок в разных регионах страны.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что управляющий директор новокузнецкого объединенного промышленного предприятия ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев покинул свой пост. Он занимал данную должность с 2009 года. Временно исполнять обязанности управляющего директора ЕВРАЗ ЗСМК будет вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков.

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