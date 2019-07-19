«Газпром Нефть» и «Сибур» завершили сделку по приобретению Омского завода полипропилена («Полиом») у ГК «Титан», которую контролирует бизнесмен Михаил Сутягинский.

Сделка по передаче 50% акций стоимостью 228 млн рублей, которыми до этого момента владела зарегистрированная на Кипре компания Lengville Limited, прошла в минувший четверг. Теперь держателем 100% акций омского завода является АО «Сибгазполимер», принадлежащее «Сибур Холдингу» и контролируемому «Газпром Нефтью» ООО «ГПН-Финанс». «Совместное предприятие «Газпром нефти» и СИБУРа — АО «Сибгазполимер» подписало договор о приобретении 50% доли в уставном капитале ООО «Полиом» у Группы компаний «Титан», — говорится в официальном сообщении ПАО «Газпром Нефть». В сообщении также уточняется, что теперь «Газпром Нефть» и «Сибур» будут совместно осуществлять оперативное руководство «Полиомом».

«Газпром Нефть» и «Сибур» купили 50% доли в уставном капитале омского завода в 2014 году. По словам председателя Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаила Сутягинского, после окончательной продажи предприятия его компания «продолжит развитие собственной промышленной площадки, включая создание комплекса производств, направленных на увеличение глубины переработки углеводородного сырья с выпуском широкого спектра импортозамещающих продуктов органического синтеза».

«Полиом», один из крупнейших производителей полипропилена в России, начал свою работу в 2012 году. В 2014 году на базе «Полиома» было создано совместное предприятие с участием «Газпром нефти» (25%), СИБУРа (25%) и ГК «Титан» (50%). Мощности предприятия составляют 218 тысяч тонн высокотехнологичной продукции в год, ассортимент — около 100 марок полипропилена. Основное сырье для производства — пропан-пропиленовая фракция — поступает с Омского НПЗ «Газпром нефти».

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