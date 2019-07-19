В Новосибирске продолжают сносить аварийные дома по программе развития застроенных территорий

Шесть аварийных домов на улице Некрасова в Центральном районе Новосибирска расселены по программе развития застроенных территорий. Сегодня на площадке, где застройщиком выступает ООО «Академинвест», побывал мэр города Анатолий Локоть.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, программа развития застроенных территорий – очень перспективное направление, потому что свободной земли в Новосибирске остается все меньше. Сегодня муниципалитет старается обращать взоры застройщиков именно на такие участки, где нужно расселять аварийные дома.

Глава города напомнил, что после прекращения действия федеральной программы по расселению ветхого и аварийного жилья, городские власти начали решать проблему собственными силами. Была разработана программа, в рамках которой с использованием механизма развития застроенных территорий привлекались строительные организации для решения вопроса.

«После завершения федеральной программы мы наметили 174 аварийных дома, которые необходимо расселить в течение пяти лет общими усилиями муниципалитета и строителей. Стоимость программы – около 5 млрд рублей, половина из них – бюджетные средства, вторая часть – инвестиции», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

Территория на ул. Некрасова стала типичным примером использования программы РЗТ. В марте 2018 года между мэрией Новосибирска и ООО «Академинвест» был заключен договор о развитии застроенной территории общей площадью 0,64 га в границах ул. Некрасова и Ольги Жилиной со сносом шести аварийных домов.

По условиям договора три аварийных дома расселила мэрия (дома № 49, 49а, 43б на ул. Некрасова), оставшиеся три – застройщик (дома № 45, 45б и 47 на ул. Некрасова). В них проживало 30 семей — 72 человека. Несколько домов уже снесены, остальные отключены от коммуникаций и готовятся к сносу.

Кроме того, ООО «Академинвест» по своей инициативе расселило дополнительно два дома, не признанных аварийными, но расположенных на этой же территории – на ул. Ольги Жилиной, 93 и 93а. В них проживали еще 35 семей. Таким образом, 65 семей из восьми расселенных домов уже улучшили свои жилищные условия.

По словам директора ООО «Академинвест» Анатолия Павлова, на освобождаемой территории строители возведут жилой комплекс бизнес-класса «Современник». Также, в планах подрядчика благоустроить дворовую территорию и оборудовать двухъярусную подземную парковку и наземную стоянку для транспорта.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил график работы по обновлению теплосетей на улице Фрунзе, где сейчас в круглосуточном режиме работают энергетики. Основная задача на этом участке — оперативно и качественно до конца июля завершить ремонт магистральных теплосетей, чтобы до конца лета успеть провести работы по обновлению дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

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