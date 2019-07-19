Андрей Травников: «Нужно сделать форум «Технопром-2019» интересным, полезным и содержательным»

Ход подготовки к VII международному форуму технологического развития «Технопром» обсудили участники совещания под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, на сегодняшний день утверждена концепция VII международного форума технологического развития «Технопром» и архитектура его деловой программы. Мероприятие будет насыщено дискуссионными форматами и ярким содержанием.

Как отметил губернатор Андрей Травников, судя по планам подготовки и концептуальным документам можно уверенно говорить о том, что форум «Технопром» в этом году будет достаточно масштабным и достойным.

«По опыту посещения других площадок на форумах в разных городах РФ считаю, что нам нет необходимости гнаться за расширением масштаба и формата. Нужно сконцентрироваться на содержании, сделать форум интересным и полезным, может быть, более компактным, чем какие-то другие мероприятия.

Также глава региона обратил внимание участников совещания на необходимость широкого применения дискуссионного формата при организации мероприятий форума.

Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков напомнил, что международный форум технологического развития «Технопром-2019» пройдет 18-20 сентября, а его ключевая тема – «Наука новой эры: технологии трансформации».

Отметим, что распоряжением правительства Новосибирской области утверждены составы рабочей группы и экспертного совета форума, а также система штабов. Кроме того, разработан план мероприятий по подготовке к форуму.

Так, 4 июля 2019 года подписан государственный контракт с компанией «Бизнес Диалог» на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности. План-график работы штабов включает более 100 мероприятий, охватывающих все сферы подготовки и проведения форума. Регистрация на него откроется в августе.

По итогам совещания было принято решение об утверждении концепции VII международного форума технологического развития «Технопром» и архитектуры его деловой программы.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в середине июня 2019 года губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о проведении в Новосибирске VII Международный форум технологического развития «Технопром».

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