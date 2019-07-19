В рамках «Технопрома-2019», впервые в истории мероприятия, участники и гости смогут воспользоваться мобильным приложением. Кроме информации, в нем будет сервис, позволяющий коммерсантам назначать друг другу деловые встречи, для которых на форуме будет отведена специальная зона.

Подготовку к проведению в сентябре международного форума технологического развития «Технопром» обсудили в пятницу на совещании в правительстве Новосибирской области. Как пояснила руководитель ООО «Бизнес Диалог», нового оператора форума, Виктория Барышева, в этом году интернет-представительство «Технопрома» полностью переедет на новый сайт, который будет находиться на том же адресе, что и прежний. Новый сайт будет запущен, ориентировочно, 1 августа. Функций у него будет немного, но будет, по словам Виктории Барышевой, главное – форма регистрации участников, а в дальнейшем и личный кабинет

Кроме того, в этом году «Технопром» обзаведется собственным мобильным приложением. Оно, помимо прочего, будет включать опцию, позволяющую участникам форума назначать друг другу деловые встречи. Предполагается, что для этих встреч на «Технопроме» будет организована специальная зона. Идею одобрил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, по информации которого опция мобильных бизнес-встреч есть далеко не у всех деловых форумов даже федерального масштаба.

Напомним, форум «Технопром — 2019» пройдет в Новосибирске с 18 по 20 сентября.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.