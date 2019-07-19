Управлением Следственного комитета (СК) РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании предприятия «Сибирский гурман». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Информация об этом 19 июля появилась на сайте управления СК РФ по Новосибирской области.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании предприятия, который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (пункты «а,б» ч. 2 ст.199 УК РФ)», — говорится в сообщении управления.

Группа компаний «Сибирский гурман» работает на рынке с 1995 года, является одним из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов, занимает лидирующие позиции по продажам на рынках Сибири, Урала и Дальнего Востока. Завод ГК расположен под Новосибирском, в поселке Красный Восток. Учредителями ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский гурман» являются УК «Сибирский гурман», несколько физических лиц, а также три компании, зарегистрированные на Кипре.

По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2016 года подозреваемый в целях получения налоговой выгоды уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере.

«В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. В настоящее время следователем изучается финансовая отчетность и уставная документация компании, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщается на сайте управления СК РФ по Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что на новосибирском заводе группы компаний «Сибирский гурман» проходят следственно-розыскные мероприятия.

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