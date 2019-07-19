Производителям Новосибирской области предложат пройти добровольную сертификацию под брендом «Новый сибирский продукт», который позволит получить особые условия для продвижения продукции на областных ярмарках и в торговых сетях. Об этом 19 июля на пресс-конференции журналистам сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

«Сейчас среди жителей региона становится востребованным тренд на качественные продукты питания, произведенные в Новосибирской области, — рассказал Андрей Гончаров. – Для продвижения таких продуктов мы приняли решение создать систему добровольной сертификации под брендом «Новый сибирский продукт». В рамках этого проекта производителям будет предложено пройти добровольную сертификацию».

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин сообщил, что желание участвовать в проекте выразили около 600 местных производителей. «Новый сибирский продукт» планируется запустить уже в августе. Стоимость сертификации пока уточняется.

«Проходя сертификацию, предприятие не просто получает право использовать наш бренд, — подчеркнул замминистра, — оно сможет выставить свою продукцию на особых полках в магазинах, на специальных местах при проведении областных ярмарок, и прочее».

Андрей Гончаров также добавил, что сейчас в торговых сетях региона продукция местных производителей занимает 23-25%, однако производство ключевых видов продуктов (хлеба, молока и яиц) составляет около 80%.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что в Новосибирской области оборот оптовой торговли снизился почти на 6% за первую половину 2019 года

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