Добровольную сертификацию под брендом «Новый сибирский продукт» запустит Минпромторг Новосибирской области

Павел Процюк
 
Проект «Новый сибирский продукт» запустит Минпромторг Новосибирской области

Производителям Новосибирской области предложат пройти добровольную сертификацию под брендом «Новый сибирский продукт», который позволит получить особые условия для продвижения продукции на областных ярмарках и в торговых сетях. Об этом 19 июля на пресс-конференции журналистам сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

«Сейчас среди жителей региона становится востребованным тренд на качественные продукты питания, произведенные в Новосибирской области, — рассказал Андрей Гончаров. – Для продвижения таких продуктов мы приняли решение создать систему добровольной сертификации под брендом «Новый сибирский продукт». В рамках этого проекта производителям будет предложено пройти добровольную сертификацию».

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин сообщил, что желание участвовать в проекте выразили около 600 местных производителей. «Новый сибирский продукт» планируется запустить уже в августе. Стоимость сертификации пока уточняется.

«Проходя сертификацию, предприятие не просто получает право использовать наш бренд, — подчеркнул замминистра, — оно сможет выставить свою продукцию на особых полках в магазинах, на специальных местах при проведении областных ярмарок, и прочее».

Андрей Гончаров также добавил, что сейчас в торговых сетях региона продукция местных производителей занимает 23-25%, однако производство ключевых видов продуктов (хлеба, молока и яиц) составляет около 80%.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что в Новосибирской области оборот оптовой торговли снизился почти на 6% за первую половину 2019 года

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  