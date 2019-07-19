Стартовала реконструкция привокзальной площади новосибирского аэропорта Толмачево

Итоги конкурса по выбору подрядчика для выполнения работ по реконструкции привокзальной площади аэропорта Толмачево подвели 28 июня 2019 года. Победителем стала нижегородская компания «ЛМС».

Как сообщает пресс-служба аэропорта, тендер на реконструкцию привокзальной площади Толмачево, сооружений инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей был объявлен 4 июня 2019. Победителем конкурса признано ООО «ЛМС» (Нижегородская область).

Договор с подрядчиком подписан 10 июля. Согласно ему, завершить работы компания «ЛМС» должно до конца 2019 года. Стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей.

Как отмечал ранее генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, подготовка привокзальной площади и подъездных путей, реконструкция и оборудование автостоянок являются предварительным этапом реконструкции терминального комплекса аэропорта.

Отметим, что в настоящее время ГК «Спектрум» ведется проектирование объекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)». Провести процедуру выбора генерального подрядчика по строительству нового терминального комплекса планируется в конце 2019 года.

Данный проект, по информации пресс-службы Толмачево, будет реализован к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, в 2022. На проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить в общей сложности порядка 20 млрд рублей частных инвестиций. К 2022 аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс кв. м.

ООО «ЛМС» (ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ») — строительная компания, специализирующаяся на сложных и масштабных объектах капитального строительства. Имеет опыт реализации крупных проектов на территории России, в том числе международный аэропортовый комплекс «Платов» в Ростове-на-Дону. В настоящее время компания в качестве генерального подрядчика занимается строительством международных аэропортов в Челябинске, Хабаровске, а также возведением крупного торгового центра в Москве.

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