Показатель объемов оптовой торговли в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом снизился до 93,8% и составил почти 800 млн рублей. Об этом 19 июля на пресс-конференции журналистам сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

«В регионе около 1000 предприятий, которые занимаются оптовой торговлей. Оборот оптовой торговли за полгода составил 793 млрд рублей. Динамика составила 93,8% к аналогичному показателю за 2018 год. Есть небольшое снижение, но оно носит сезонный характер», — сказал Андрей Гончаров, добавив, что оборот розничной торговли составил около 254 млрд рублей.

Министр отметил, что более точную оценку динамики оборота оптовой торговли в Новосибирской области стоит ожидать к концу 2019 года.

Андрей Гончаров также сообщил, что на сегодняшний день в структуре Валового регионального продукта Новосибирской области торговля составляет около 15%. Торговая сеть региона включает 34 тыс. объектов потребительского рынка, на которых работают около 264 тыс. человек.

Ранее Андрей Гончаров в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о том, что сегодня формирует экономику Новосибирской области.

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