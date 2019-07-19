На новосибирский завод «Сибирского гурмана» пришли с обысками

На новосибирском заводе группы компаний «Сибирский гурман» проходят следственно-розыскные мероприятия. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
С чем связаны оперативно-розыскные мероприятия, в силовой структуре пока не сообщают. Дозвониться до самого «Сибирского гурмана» корреспонденту «Континента Сибирь» не удалось, телефоны предприятия не отвечают.
Группа компаний «Сибирский Гурман» работает на рынке с 1995 года, является одним из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов, занимает лидирующие позиции по продажам на рынках Сибири, Урала и Дальнего Востока. Завод ГК расположен под Новосибирском, в поселке Красный Восток. Учредителями ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский гурман» являются УК «Сибирский гурман», несколько физических лиц, а также три компании, зарегистрированные на Кипре.