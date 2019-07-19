Вопрос защиты озера Байкал взяли на контроль генпрокуроры России и Монголии

Генпрокурор РФ Юрия Чайка и генпрокурор Монголии Банзрагчийн Жаргалсайхан в Иркутске подписали программу сотрудничества на 2020-2021 годы по вопросу защиты окружающей среды в районе реки Селенги и озера Байкал.

Как пишет «Интерфакс», соглашение о сотрудничестве между генеральными прокурорами России и Монголии носит рамочный характер.

Как отметил Юрий Чайка, подписанное соглашение послужит импульсом для межведомственного взаимодействия в природоохранной сфере. Главная задача сегодня — защитить Байкал и реку Селенга, которая впадает в него.

Также генпрокурор РФ сообщил, что прокуроры обеих стран будут обмениваться опытом, что позволит «защитить интересы государств».

Отметим, что река Селенга — крупнейший приток озера Байкал, берущий свое начало в Монголии.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители Бурятии решили привлечь внимание известного голливудского актера и активного защитника природы Леонардо Ди Каприо к проблеме загрязнения Байкала. На его странице в Instagram люди оставляют комментарии с просьбами помочь в решении проблемы и обратить внимание на экологию озера.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что судебные приставы контролируют заводы по розливу воды в пос. Култук и Байкальске Иркутской области, находящиеся на побережье озера Байкал, деятельность которых по решению судов остановлена.

В марте 2019 года Арбитражный суд Иркутской области, рассмотрев заявление заместителя Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, запретил ООО «АкваСиб» и иным лицам возводить объекты на земельном участке.

Напомним, ранее сообщалось, что стройка затрагивает болото, на котором в период миграции останавливаются краснокнижные птицы. Кроме того, проверка строящегося объекта показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федеральных законов об охране окружающей среды и отходах производства и потребления. В частности, на территории завода сотрудники прокуратуры обнаружили следы нефтепродуктов и локальные навалы отходов производства.

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