Компания KIA хочет найти в Кемерове второго дилера. Информация об этом размещена на сайте российского дистрибьютора марки.

На сегодня единственным официальным дилером в городе является «КИА Центр Кемерово Юг», возглавляемый Денисом Прониным. Также у марки есть дилер в Новокузнецке — «КИА Центр Новокузнецк».

По данным «Автостат.Инфо», в 2018 году в Кемеровской области было зарегистрировано 3008 новых автомобилей KIA (1-ое место среди иномарок). Для сравнения: за этот же период в Алтайском крае было зарегистрировано 824, в Иркутской области — 1128, в Омской области — 1562, в Новосибирской области — 1909, в Красноярском крае — 2101 новых автомобилей KIA.

Компания KIA является самым активным игроком российского авторынка с точки зрения расширения дилерской сети. Ранее компания запустила третьих официальных дилеров в сибирских городах-миллионниках — Новосибирске, Омске и Красноярске. Правда в Омске в сентябре 2018 года дилеров осталось лишь двое дилеров. Примечательно и то, что если в Новосибирске KIA нашла третьего партнера, то в Красноярске еще один салон открыл действующий дилер марки — ГК «СИАЛАВТО».

По мнению участников рынка в Кузбассе также вероятен сценарий, при котором действующий дилер марки — «КИА Центр Кемерово Юг» может открыть еще один салон марки. Тем не менее, к дилерству бренда могут проявить интерес и крупные мультибрендовые авторитейлеры региона.

«Сибирь — это регион, где мы видим потенциал и хотим развиваться. Мы думаем над тем, каким образом мы можем наращивать свою долю в Сибири и с помощью каких моделей. Сейчас на Сибирский федеральный округ приходится 5% общероссийских продаж KIA. В некоторых городах доля достигает 15%, но в среднем по округу она составляет 10,5%, так что нам есть куда расти», — отмечал в интервью изданию управляюший директор «КИА Моторс Россия и СНГ» Александр Мигаль.

«КС» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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