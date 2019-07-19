Банк России третий месяц подряд отмечает снижение темпов годовой инфляции. По итогам июня в Сибири этот показатель снизился до 5,1% после 5,4% в мае и 5,6% в апреле. При этом продовольственная инфляция, которая традиционно тянет общий показатель вверх, замедлилась сильнее всего. И такая динамика наблюдается по всей России.

По итогам июня 2019 года минимальная годовая инфляция среди сибирских регионов сохранялась в Республике Алтай (2,4%). Цены в регионе сдерживали слабая потребительская активность населения и повышение конкуренции в сетевой торговле. Также ниже среднероссийского уровня инфляция зафиксирована в Республике Тыва (3,6%), Алтайском крае (4,4%) и Новосибирской области (4,5%).

Итоги полугодия прокомментировал аналитик ПАО Банк «Открытие» Максим Петроневич. «Инфляция действительно замедляется, но если взглянуть на статистику чуть глубже, это делается в основном за счет небазовых товаров сезонного характера, цены на которые регулируются искусственно. По основной массе товаров цены по-прежнему растут и это связано с ценами на топливо, ростом других издержек. В перспективе – ЦБ стремится как можно сильнее приблизить инфляцию к динамике цен на услуги и товары не первой необходимости».

Между тем в Сибири цены на услуги растут быстрее среднего уровня инфляции, хотя в июне годовые темпы прироста снизились с 5,8% в мае до 5,7%. Сезон отпусков совместился с ростом цен на авиаперелеты, вызванный возросшими топливными издержками авиакомпаний. В то же время рост цен на услуги в сфере зарубежного туризма замедлился почти во всех регионах Сибири из-за укрепления рубля и слабого потребительского спроса.

Наибольшее снижение показал продовольственный сегмент – здесь в целом по округу темп снизился с 6,7% в мае до 6% в июне. Основной вклад в замедление внесли цены на овощи. Благодаря хорошей погоде раньше поступили в продажу капуста, огурцы и помидоры свежего урожая. В результате капуста, которая ускоренно дорожала в последние месяцы, в июне в СФО стоила на 16% меньше, чем год назад. Дешевле, чем в прошлом году, оставались картофель и свекла за счет больших запасов урожая 2018 года. Пятый месяц подряд в Сибири замедляется рост цен на сахар, что связано с реализацией на оптовом рынке избыточных запасов на фоне ожиданий хорошего урожая сахарной свеклы.

Годовые темпы прироста цен на мясо в июне замедлились, в первую очередь, на куриное мясо. Стабилизации цен способствовал рост конкуренции на рынке мяса и мясных продуктов за счет ввода новых мощностей и увеличения предложения. Также производители завершили перенос в цены роста стоимости кормов, коммунальных услуг, моторного топлива. При этом другие издержки по-прежнему переносятся в цены на отдельные продукты. «Я не совсем уверен в том, что эффект от роста НДС уже исчерпан, – считает Максим Петроневич. – Рост цен на продукты может сохраниться на повышенном уровне, по крайней мере, в краткосрочном аспекте».

Так, по итогам июня на 8% по сравнению с прошлым годом подорожали макаронные изделия, на 6,1% – сливочное масло. Также увеличились годовые темпы прироста цен на апельсины, бананы и виноград, так как импортеры перераспределили продукцию на другие рынки сбыта.

Главным тормозом инфляции, как и в прошедшие месяцы, стали непродовольственные товары. По данному сегменту инфляция в Сибири снизилась до 3,7% после 3,9% в мае. Основной вклад в замедление внесли цены на моторное топливо. В Республике Алтай в июне даже наблюдалась непродовольственная дефляция.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2019 года составит 4,2–4,7%.

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