Компания «Хендэ Мотор СНГ» в 2019 году планирует найти нового дилера в Иркутске и Братске. Информация об этом размещена на официальном сайте дистрибьютора Hyundai.

Иркутск и Братск стали единственными городами Сибири, где Hyundai планирует в 2019 году найти новых дополнительных дилеров. На сегодня официальным дилером корейской марки в Иркутске является компания «Интерлайн», входящая в состав ГК «Россо». Помимо Hyundai эта группа компаний является официальным дилером Mitsubishi, Skoda, Volkswagen, Audi. В 2015 году она сменила собственника — на смену Амгалану Базарахандаеву, возглавлявшему канал «АИСТ», пришел глава компании «Сервико» Сергей Галухин.

По данным «Автостат.Инфо», в 2018 году в Иркутской области было зарегистрировано 1086 новых автомобилей Hyundai (4-ое место после Lada, Toyota и KIA). Для сравнения: за этот же период в Кемеровской области было зарегистрировано 2715 (2-ое место), в Алтайском крае 1098 новых автомобилей Hyundai (2-ое место).

Ранее в интервью «Континенту Сибирь» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев отмечал, что при принятии решений о расширении дилерской сети компания ориентируется на долю рынка. «Помимо количества дилеров есть другие не менее важные качественные показатели, характеризующие эффективность работы. Все они сходятся к одному четкому и наглядному показателю — доле рынка. Например, в Ростове и Екатеринбурге мы запустили по шестому партнеру, хотя многие наши конкуренты имеют четырех. В Самаре открыли четвертого дилера, но даже с ним не дотягиваем до нужной доли рынка. В Челябинске у нас три дилера, но наша доля пока составляет 7,4%. Очевидно, что там нужен четвертый партнер», — пояснял Алексей Калицев.

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