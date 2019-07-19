Грозы и проливные дожди задержатся в Новосибирске до конца недели

На сегодняшний день Новосибирская область продолжает находиться в центре циклона, что и приводит к дождям и грозам. До конца недели улучшения погоды синоптики не предвидят.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие три дня на территории Новосибирской области вновь ожидаются грозы и ливни. Осадки могут достигать 15 мм за полусутки, а порывы ветра – 15 м/с.
В пятницу, 18 июля, температура воздуха днем составит +22..+24 °C. Будет облачно с прояснениями, временами возможен дождь, а местами – грозы. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 м/с.
В субботу, 20 июля, погода существенно не изменится. Температура ночью опустится до +15..+17 °C, а днем поднимется до +23..+25 °C. Ночью ожидается небольшой дождь, а днем – умеренный, местами грозы.
В воскресенье, 21 июля, ночью столбики термометров покажут +14..+16 °C, днем воздух прогреется до +23..+25 °C. Временами будет идти небольшой дождь, в некоторых районах ожидаются грозы. Направление ветра изменится на восточное.
Стоит отметить, что прошлые выходные порадовали новосибирцев жаркой и солнечной погодой. Столбики термометров показывали +30 °C.