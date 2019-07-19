Первые шесть семей, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, получили жилищные сертификаты

Первые сертификаты пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области вручили в Тулуне. Документы, дающие право на приобретение квартир на общую сумму 14,3 млн рублей, получили шесть семей.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, за ночь было подготовлено 845 документов, которые позволят пострадавшим от паводка людям получить жилье в самое ближайшее время. Но масштабная работа только начата.

Сегодня жилищные сертификаты на общую сумму более 14 млн рублей получили 6 семей из Тулуна.

Как отметил первый заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов, люди видят, что, несмотря на сложную ситуацию, в которой они оказались, государство сопровождает их на всех этапах. У них есть возможность жить в новых домах. У многих квартиры будут лучше, чем, то жилье, которое у них до этого было. Во многом, по словам чиновника, это стало возможным благодаря оперативным решениям президента и правительства РФ, которые позволили в кратчайшие сроки начать работу по выдаче сертификатов.

«Наша задача — в сжатые сроки сделать так, чтобы все жители Иркутской области, которые попали в зону паводка, получили эти документы и уже начали реализовывать свое право на жилье», — подытожил Руслан Болотов.

Отметим, что накануне правительство РФ готово выделить Иркутской области до 14,1 млрд рублей для решения жилищных вопросов граждан, пострадавших от паводка.

По словам председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, средства будут выделены из резервного фонда. Субсидия направлена на проведение капитального ремонта, строительство домов и приобретение нового жилья. Однако, Дмитрий Медведев подчеркнул, что сумма может измениться как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от того, какие конкретно строения и в каком количестве необходимо будет возводить.

Как отметил премьер-министр, в Сибири рано наступает зимняя погода, поэтому сделать все необходимо максимально быстро. Разумеется, не в ущерб качеству строительных работ.

Напомним, всего от паводка в регионе пострадали 38 тыс жителей из 106 населенных пунктов, в зону бедствия попало 10,8 тыс домов.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в регионе до сих пор остается подтопленным один населенный пункт — город Тулун, в котором вода еще не ушла из 31 дома. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что власти Иркутской области рассчитывали получить из федерального центра 16,5 млрд рублей на восстановление и строительство жилья жителям затопленных территорий региона.

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