Власти Новосибирской области объявили третий аукцион по выбору подрядчика для подготовки территории под строительство четвертого моста через Обь. Два ранее прошедших аукциона были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в минувшую среду, 17 июля на портале РосТендер. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост», начальная цена контракта составляет 313,4 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы по подготовке территории для строительства моста через Обь в створе улицы Ипподромской. Датой окончания приема заявок значится 25 июля.

Это уже третий аукцион по выбору подрядчика для подготовки к строительству четвертого новосибирского моста. Первый тендер был объявлен в мае текущего года с начальной ценой контракта в 306,2 млн рублей. Претендентов на выполнение работ не нашлось, конкурс признали несостоявшимся. В начале июля были подведены итоги второго объявленного аукциона со сниженной начальной ценой работ в размере 253,3 млн рублей. На этот конкурс также не подала заявку ни одна компания.

Напомним, стоимость проекта четвертого моста, который будет строиться на условиях концессии, превышает 35 млрд рублей. Ожидается, что 26 млрд на строительные работы выделят из федерального бюджета, около 3,8 млрд на подготовку площадки поступит из казны региона, остальное — средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.

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