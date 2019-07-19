В Кузбассе планируют организовать сборочное производство КАМАЗов

В администрации Кемеровской области прошла встреча губернатора Сергея Цивилева с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Участники совещания обсудили перспективы сотрудничества предприятия и Кузбасса.

По словам генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, на сегодняшний день предприятие уже сотрудничает с УК «Кузбассразрезуголь» в области создания и испытания опытных образцов карьерной техники.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, на базе ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ» будет осуществляться сервисное обслуживание техники и продажа готовых автомобилей не только для Кузбасса, но и для всего Сибирского федерального округа. Помещение для этого уже расширяется и оснащается необходимым оборудованием. До конца года все строительные работы будут закончены и центр введут в эксплуатацию. Кроме того, как отметил Сергей Когогин, в планах — проработать вопрос организации в Кузбассе сборочного производства КАМАЗов.

Как подчеркнул губернатор Сергей Цивилев, в центре смогут продавать для регионов СФО собранные в Кузбассе автомобили, а достигнутые договоренности откроют новые перспективы для развития Кемеровской области как автомобилестроительного региона.

Также участники встречи обсудили вопросы обеспечения области пассажирским транспортом, создания системы управления пассажирскими перевозками и обновления автопарка.

Первым шагом на пути создания полноценной «умной» системы перевозки пассажиров станет предоставление ПАО «КАМАЗ» электробуса для его испытания в климатических условиях Кузбасса.

По итогам встречи, по информации пресс-службы регионального правительства, состоялось подписание соглашения между администрацией Кемеровской области и ПАО «КАМАЗ» для обеспечения сотрудничества по реализации научно-технических и инновационных проектов в рамках НОЦ «Кузбасс». Документ обеспечит совместную деятельность по разработке и внедрению новых технологий.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что правительство Кемеровской области и «Россети» подписали долгосрочное соглашение о развитии электросетевого комплекса в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор компании Павел Ливинский.

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