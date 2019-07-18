Россельхозбанк отменил комиссии для компаний-экспортеров АПК

Россельхозбанк ввел ряд преференций для компаний агропромышленного комплекса, ведущих экспортную деятельность. Теперь они могут без комиссий осуществить некоторые банковские операции.

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, теперь компании-экспортеры АПК могут без комиссий открывать и вести счета с использованием дистанционного банковского обслуживания, осуществлять переводы в рублях и иностранной валюте, поручать банку выполнение функций агента валютного контроля и прочие услуги.

Как отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина, опорный банк АПК реализует меры по поддержке аграриев для решения государственной задачи по двукратному увеличению экспорта сельхозпродукции. Банк стремится создать максимально комфортные условия ведения бизнеса на внешних рынках новым компаниям и действующим клиентам.

Условия акции распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые поставили на учет и обслуживание в Россельхозбанке новый или действующий экспортный контракт. Воспользоваться услугами и продуктами РСХБ на специальных условиях можно во всей региональной сети до 31 января 2020 года (включительно).

Ранее для поддержки экспортеров продукции АПК в банке был создан и успешно функционирует Центр компетенций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, оказывающий консультационную поддержку клиентам в вопросах ВЭД по принципу «единого окна». В частности, специалистами центра оказывается помощь в составлении и проведении экспертизы внешнеторгового контракта, текстов банковских гарантий и аккредитивов, осуществлении расчетов в форме аккредитива и инкассо.

Кроме того, на сайте банка создан раздел «Экспортерам АПК» с актуальной информацией для участников ВЭД. Для получения консультации достаточно оставить заявку на сайте в специальном разделе или позвонить на горячую линию по вопросам ВЭД: 8 (800) 200-78-70.

По состоянию на 1 июля 2019 кредитный портфель экспортно ориентированных компаний АПК АО «Россельхозбанк» достиг 193 млрд рублей. За 6 месяцев текущего года банк предоставил экспортно ориентированным компаниям АПК 96 млрд рублей.

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