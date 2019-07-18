Сервисный центр завода МАЗ может появиться в Новосибирске

В рамках VI Форума регионов России и Беларуси подписан план мероприятий по развитию сотрудничества между мэрией Новосибирска и минским городским исполнительным комитетом на 2019-2020 годы.

Как рассказали в пресс-центре мэрии города, сотрудничество между Новосибирском и Минском развивается в торговле, культуре, науке, городском хозяйстве, аграрном секторе и машиностроении. В рамках форума стороны подписали план мероприятий, причем, по словам мэра Анатолия Локтя, это не рамочный договор, а перечень конкретных действий, которые будут реализовываться в ближайшее время.

Глава Новосибирска подчеркнул, что Белоруссия является стратегическим партнером Новосибирска и Новосибирской области. Товарооборот по итогам 2018 года составил 150 млн долларов.

Перспективными направлениями сотрудничества Анатолий Локоть назвал городской общественный транспорт – это закупка белорусских автобусов МАЗ, модернизация трамваев на базе совместного предприятия «БКМ Сибирь», коммунальное хозяйство — закупка техники для уборки улиц, тротуаров, придомовых территорий, а также торговля, культура и история.

В Новосибирске и области уже успешно работают дилеры белорусских промышленных гигантов – торговый центр МТЗ, «Сибирь-МАЗ-Сервис», «Белкоммунмаш», «Комдор» и другие.

Кроме того, в рамках форума новое руководство завода МАЗ выступило с идеей создать сервисный центр своего предприятия на одной из новосибирских площадок. Для обсуждения подробностей в Новосибирск приедут представители завода. Вдобавок, со слов Анатолия Локтя, прозвучало предложение о создании центра локальной сборки коммунальной техники. Белорусская сторона готова поставлять комплектующие для машин, а сбор будет осуществляться непосредственно в Новосибирске.

Также, как подчеркнул градоначальник, хорошим стимулом для развития отношений может стать возобновление прямого рейса Новосибирск-Минск.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что республика Беларусь и Новосибирская область заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились активизировать работу по целому ряду ключевых направлений на период 2019-2021 годов.

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