Новосибирск оказался лидером среди городов СФО по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота

На основе данных со спутников проекта Tropomi с июня 2018 по май 2019 года Greenpeace составил антирейтинг, который демонстрирует, в каких крупных городах России сильнее всего загрязнен воздух диоксидом азота.

Согласно данным Greenpeace, две верхние строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, причем столица России лидирует со значительным отрывом. В этих городах средняя концентрация диоксида азота за год составляет 0,78 и 0,38, соответственно.

В пятерку лидеров рейтинга также вошли Новосибирск и Красноярск с показателями 0,35 и 0,31. Кроме того, в топ-10 по загрязнению воздуха попал и Омск.

Российское отделение Greenpeace считает, что загрязнение в крупных городах обусловлено наличием большого количества автотранспорта. По концентрации диоксида азота можно в целом судить о загрязненности городского воздуха. В связи с этим, специалисты организации выступают за введение в мегаполисах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, «Евро-3» и ниже). К слову, этот призыв был поддержан президентским советом по правам человека, а также администрациями Москвы и Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что диоксид азота — опасный токсичный газ, который вызывает респираторные симптомы и заболевания легких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии.

Присутствие диоксида азота в атмосфере приводит к образованию мелкодисперсных взвешенных частиц (PM2,5) и озона — двух серьезных с точки зрения ущерба здоровью населения загрязнителей. Долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности во всем мире.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на заседании правительства РФ под руководством Дмитрия Медведева был рассмотрен и одобрен проект федерального закона о сводных расчетах загрязнения атмосферного воздуха, представленный минприроды России.

Данный законопроект призван обеспечить решение задач федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». До конца 2024 года норма будет внедрена в первоочередных 12-ти городах, в том числе и сибирских. Среди них Братск, Красноярск, Новокузнецк и Омск. Применение системы квотирования вредных выбросов в этих крупных промышленных центрах позволит улучшить качество жизни более 6,4 млн человек.

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