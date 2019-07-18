Менеджеры АФК «Система» приехали в Омск подбирать участки

В Омск с деловым визитом прибыли топ-менеджеры и советники холдинговой компании «АФК Система». Компанию интересуют земельные участки под застройку, в том числе возведение гостиницы для планируемых к проведению в Омске матчей молодежного чемпионата мира по хоккею.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, власти региона готовы предложить инвесторам под строительство четерыхзвездочного отеля пять сформированных земельных участков ОД-1 (зоны делового, общественного и коммерческого назначения) площадью от 1,1 до 13 га. Три площадки находятся в центре, в исторической части города, еще две – в районе омского Левобережья. По словам губернатора Александра Буркова, сегодня гостиничный фонд Омска включает 1,3 тыс. номеров, и «этого не хватает». Напомним, о том, что матчи МЧМ-2023 кроме Новосибирска примет также Омск, стало известно в мае текущего года.

Также с представителями АФК «Система» были уточнены перспективы возрождения в Омске мостостроения. Планы по созданию мостостроительной компании Александр Бурков и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков ранее обсуждали на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Предполагается, что предприятие займется проектной деятельностью и строительством. Напомним, с АФК «Система» также аффилированы владельцы контрольного пакета акций новосибирского АО «Сибмост». Кроме того, рассматривались вопросы участия корпорации и в развитии лесопереработки. «Холдинговая компания будет изучать объёмы сырья, доступность этого сырья и возможность организации глубокой лесопереработки на территории нашего региона. Компания рассматривает возможность участия также в проектах АПК», — пояснил омский губернатор.

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