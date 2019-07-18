Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил график работы по обновлению теплосетей на улице Фрунзе, где сейчас в круглосуточном режиме работают энергетики. Основная задача на этом участке — оперативно и качественно до конца июля завершить ремонт магистральных теплосетей, чтобы до конца лета успеть провести работы по обновлению дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 16 июля провел выездное совещание на улице Фрунзе, где энергетики ведут ремонт участка магистральной теплотрассы. В совещании приняли участие главы профильных департаментов мэрии Новосибирска, а также представители Сибирской генерирующей компании (СГК), которая проводит ремонтные работы.

Сейчас ремонт теплотрассы на улице Фрунзе идет по графику. Как пояснил участникам совещания начальник управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Юрий Демин, для дорожников важно, чтобы такая динамика сохранялась и далее. «Дорожная ремонтная кампания началась в период с 4 по 8 апреля, и по документам мы обязаны закончить работы 2 сентября, — рассказал Юрий Демин. — Однако фактически получается так, что ремонт теплотрасс должен быть выполнен до середины августа. Именно поэтому от наших коллег-энергетиков сейчас очень многое зависит, чтобы мы не сорвали сроки. Надеемся, что они не подведут нас на этом участке».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что после обновления теплосетей на этом участке сразу же будет отремонтировано дорожное покрытие по нацпроекту БКАД, работы энергетиков должны быть завершены как можно скорее. «Даю поручение контролировать ситуацию, чтобы стыковка работы профильных департаментов была максимально эффективной, — сказал мэр главам профильных департаментов. — Любая остановка, даже на день, для нас критична, сроки предельно сжаты».

Мэру доложили, что ремонтные работы осложняет не только ограниченность во времени: улица Фрунзе является оживленной магистралью, к которой к тому же прилегают несколько многоквартирных домов. «Днем работать сложно, потому что мешаем транспорту, ночью работать сложно, потому что мешаем людям, — отметил Юрий Демин. — Поэтому приходится находить золотую середину».

По словам директора новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, энергетики стараются максимально учитывать потребности жителей близлежащих домов. «Здесь в зоне 20 жилых домов, три больницы, шесть общественных зданий, 14 других объектов, — перечислил он. — Несмотря на сложные ремонтные работы, жилые дома по улице Фрунзе не отключены от горячего водоснабжения».

Андрей Колмаков сообщил мэру Новосибирска, что теплотрасса проложена в 1965 году, поэтому она уже давно нуждается в обновлении. «СГК планирует заменить изношенный участок теплотрассы, чтобы повысить ее надежность. Для ускорения процесса работ мы будем менять трубы и днем, и ночью, — добавил он. — До 30 июля мы должны закончить полностью участок по улице Фрунзе».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поблагодарил СГК за готовность работать на участке в круглосуточном режиме и попросил жителей потерпеть неудобства, связанные с работой энергетиков. «Хорошо, что движение по улице Фрунзе не остановлено, хотя и количество полос сокращено. Это создает определенные неудобства для автомобилистов, но мера необходимая, — подчеркнул глава города. — Для того чтобы все успеть, придется работать и в ночное время, а это неизбежные шумы, которые доставят неприятности жителям соседних домов. У нас уже есть опыт работы на подобном участке по улице Фабричной, но там жилые дома близко не подступают. Поэтому я хотел бы обратиться с просьбой к тем, кто живет здесь: надо потерпеть одну-две ночи для того, чтобы в будущем обеспечить надежность всей теплосистемы».

Мэр города отметил, что в целом в Новосибирске на некоторых объектах наблюдается небольшое отставание от графиков ремонтных работ, но есть реальная возможность его ликвидации в ближайшее время. «Малейшее отклонение от графиков приводит к рассогласованию и нарушению масштабных планов по обновлению сетевого хозяйства города и национального проекта БКАД, — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Мы специально утверждаем графики очередности работ, планируем их на весь летний период 2019 года».

По словам главы города Анатолия Локтя, муниципалитет в следующем году намерен продолжать работы по ремонту крупных теплосетей города. «Предложение СГК — сделать упор прежде всего на ремонт магистралей, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Сейчас мы рассматриваем это предложение, и я думаю, что согласимся. Ведь если магистрали придут в негодность, то трубы меньшего диаметра просто станут не нужны. Как это сделать? Какова очередность? Какие есть нюансы? Это мы сейчас проговариваем совместно с энергетиками».

Напомним, что в 2019 году СГК планирует отремонтировать 5 км теплосетей, на эти цели компания направит 721 млн рублей (почти в два раза больше, чем на финансирование ремонтных работ прошлого года).

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