Иркутская область рассчитывает получить 16,5 млрд рублей на восстановление жилья после наводнения

На заседании правительства РФ рассмотрят вопрос о выделении 16,5 млрд рублей на восстановление и строительство жилья жителям затопленных территорий Иркутской области.

Как отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, предыдущий транш в размере 2,3 млрд рублей из федерального бюджета был направлен на выплаты пострадавшим компенсаций по утере имущества. В настоящее время, почти 37 тыс жителей региона получили единовременную материальную помощь 10 тыс рублей. Всего в списках на эту выплату числятся без малого 38 тыс человека. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тыс рублей, соответственно, получили 13733 человека из 14453, включенных в списки.

«Есть уже судебные решения — более 1500 человек обратились в суды, и свыше 1000 по суду добавлены в этот список. Чаще всего проблемы возникают из-за отсутствия документов и регистрации. Сейчас идет обследование домов, которое должно прояснить, будем ли мы их капитально ремонтировать, либо предоставлять новое жилье. В те жилые помещения, которые подлежат капремонту, до конца недели начнут заходить ремонтные бригады. Тут тоже необходимы определенные документы и согласие людей», — подчеркнул глава региона.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, по решению комиссии за капитальный ремонт квадратного метра будет компенсироваться 6 тыс рублей. Там, где дома восстановить невозможно, жилье будет приобретаться за счет государства. Человек должен будет выбрать индивидуальный жилой дом на 15 сотках земли или квартиру в доме в любом населенном пункте региона.

Кроме того, на сегодняшний день в зоне паводка определены 52 приоритетных социальных объекта, пострадавших во время стихии, которые будут восстанавливать в первую очередь.

Как сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями в Тулуне, осенью начнется новый учебный год, в связи с чем, 8 июля школы, в которых были организованы пункты временного размещения, были освобождены. Сейчас ведутся работы по реконструкции и ремонту этих зданий.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, также среди первоочередных задач глава области назвал восстановление защитных сооружений — всего таких 26. Расположены они в Тулуне, в деревне Соляная Тайшетского района и Нижнеудинске. Их необходимо восстановить в течение месяца.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в результате наводнения, которое обрушилось на Тулун 28 июля 2019 года, 30% территории города ушло под воду. Власти Иркутской области приняли рабочее решение, что производить застройку на участках, попавших в зону бедствия, не имеет смысла.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.