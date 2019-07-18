Конкурсный управляющий признанного несостоятельным по иску мэрии Новосибирска акционерного общества «Нарымское», учрежденного застройщиком Владимиром Коноваловым, заявил о признаках преднамеренного банкротства предприятия.

«Настоящим сообщаю, что в результате проведенного финансового анализа деятельности АО «Нарымская» выявлены признаки преднамеренного банкротства должника», — говорится в официальном сообщении конкурсного управляющего Евгения Иванова, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Причины вывода управляющего не раскрываются.

Акционерное общество «Нарымская» было признано банкротом в апреле текущего года по иску мэрии Новосибирска в связи с задолженностью в размере более 27,3 млн рублей. В документах уточняется, что изначально городские власти взыскивали эту сумму с ЗАО «ПТК на Нарымской», которое еще с 2015 года числилось в списке главных должников за аренду земельных участков.

АО «Нарымская», являющееся правопреемником ЗАО «ПТК-30», было учреждено в июне 2010 года. Сейчас учредителями общества являются Владимир Коновалов с долей 60,67%, а также еще 28 физических лиц, включая находящегося сейчас в СИЗО Антона Коновалова. Напомним, совладелец строительной группы компаний «ПТК-30» Владимир Коновалов был признан банкротом в апреле текущего года по иску Сбербанка. Сумма долга составила около 240 млн рублей. Ранее на отца и сына Коноваловых завели уголовное дело по подозрению в многомиллионном хищении средств дольщиков. Антон Коновалов находится в изоляторе, Владимир Коновалов – под домашним арестом.

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