Из 10 заявившихся на довыборы в Совет депутатов Новосибирска, документы на регистрацию подали 9 человек.

Избирательная комиссия 12-го округа в Калининском районе Новосибирска завершила прием заявок от желающих участвовать в дополнительных выборах в Совет депутатов.

КПРФ выдвигает первого секретаря райкома партии в Калининском районе Новосибирска Алексея Манохина. «Родина» — директора ООО «Академ-Развитие», бывшего заместителя руководителя предприятия «Электрон» Игоря Рытикова. «Единая Россия» — Павла Чернышева, заместителя директора по общим вопросам ООО «Сады Гиганта» и помощника владельца этой компании, депутата областного заксобрания, возглавляющего местную «Гражданскую платформу», Александра Манцурова. От ЛДПР на довыборы собирается идти помощник депутата горсовета Новосибирска Анастасия Жаркова, от «Справедливой России» — пенсионер Владислав Серебренников.

Заявились на выборы четыре самовыдвиженца: пенсионер, глава организации «Обеспечение защиты и соблюдения прав и интересов граждан, советов многоквартирных домов, жилищных объединений в сфере жилищного и коммунального хозяйства» Александр Шевченко, безработный ветеран боевых действий на Северном Кавказе Сергей Щеглов, директор ООО «РегионСибМонтаж» Вадим Петров, главный эксперт инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области Игорь Березовский.

Как сообщили корреспонденту «Континента Сибирь» в территориальной избирательной комиссии Калининского района Новосибирска, член «Партии Роста», временно неработающий Дмитрий Ишунов не предоставил необходимые для документы, он получит отказ в регистрации.

Решение об официальной регистрации кандидатов избирательная комиссия примет до 27 июля.

Дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибирска по 12-му округу в Калининском районе пройдут 8 сентября. Напомним, что территорию представлял Дмитрий Прибаловец, член фракции «Единая Россия». Он умер 25 февраля 2019-го.

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