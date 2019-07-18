Горизбирком завершил прием документов от потенциальных кандидатов в мэры Новосибирска. На участие в кампании претендуют два десятка человек. Зарегистрированы пока пятеро.

17 июля в 18:00 завершился прием заявок на участие в выборах мэра Новосибирска. К этому моменту документы в избирательную комиссию принесли 20 человек.

Пять уведомивших о своем участии уже получили от избиркома официальную регистрацию в качестве кандидатов. Среди них действующий мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, которого на второй срок выдвигают коммунисты. Также официально зарегистрирован депутат городского Совета Новосибирска Евгений Лебедев, который идет на выборы от ЛДПР. Зарегистрированными кандидатами являются экс-вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, президент межрегионального фонда социально-экономических и общественно-политических исследований «Сибирская политика» Дарья Украинцева («Российская экологическая партия «Зелёные»») и директор Фонда содействия развитию Новосибирска в социальной сфере «Городские инициативы», депутат горсовета Наталья Пинус ( «Российский общенародный Союз»).

Регистрация завершится к концу июля. На нее претендуют выдвиженец «Справедливой России» экс политический вице-губернатор Виктор Козодой, известный предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская Платформа»), генеральный директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»). «Коммунисты России» выставляют на выборы своего лидера в Новосибирской области Сергея Лоскутова. Старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович выдвигается от «Партии дела». От «Партии Возрождения России» идет генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс», бывший справедливорос Александр Гультяев. Засветившийся в кампании-2014 глава крестьянского хозяйства Алексей Южанин выдвигается от «Партии Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу». От «Родной партии» — Андрей Токарев. Заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» деревни Ургун Искитимского района со снятой в 2017 году судимостью по ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти) Александр Трушакин баллотируется от «Партии Великое Отечество». Также на регистрацию претендует управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Алескей Крестьянов — от «Аграрной партии» и Мухамед Али Бесланович Хаюрин — от «Партии Возрождение Села», сайт которой уже год не обновляется.

Среди потенциальных участников кампании три самовыдвиженца: представитель партии Алексея Навального, директор «Фонда защиты прав граждан» Сергей Бойко, который вчера предоставил более 6000 собранных в свою поддержку подписей жителей, а также предприниматель Андрей Везнер и пенсионер Анатолий Бабаев. Последний только заявился, но не принес в избирком документы для регистрации кандидатом, следовательно, он получит отказ.

«Единая Россия», напомним, пропускает кампанию. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

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