17 июля в ресторане «Горячий Цех» «Континент Сибирь» собрал топ-менеджеров крупных новосибирских компаний сферы веб-разработки и SEO-продвижения. В ходе неформальной встречи участники поделились своим видением текущей ситуации и обменялись опытом выстраивания бизнес-процессов.

В традиционной ежегодной встрече приняли участие глава группы компаний ITConstruct Роман Петров, директор «ITConstruct Маркетинг» Евгений Стахов, директор по развитию агентства «Директ Лайн» Станислав Мозгель, глава digital-агентства Wow Николай Глухих.

Руководители компаний сферы веб-разработки обсудили, как меняются приоритеты заказчиков, почему бюджеты переходят из SEO в рекламу, как эффективно выстраивать отдел продаж, и сколько там должно работать специалистов, какое влияние на уровень заказчиков оказали школы интернет-маркетинга, в частности Proenter, и какие способы привлечения клиентов работают сегодня.

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