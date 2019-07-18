Россети Сибирь планирует вложить в развитие энергетики Кузбасса 18 млрд рублей

Правительство Кемеровской области и «Россети» подписали долгосрочное соглашение о развитии электросетевого комплекса в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор компании Павел Ливинский.

По информации пресс-службы правительства Кемеровской области, на встрече губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский обсудили приоритетные задачи в сфере развития электросетевого комплекса региона. Итогом рабочей беседы стало подписание соглашения о сотрудничестве до 2028 года. Согласно документу Россети Сибирь планирует вложить в развитие энергетики Кемеровской области и модернизацию электрических сетей 18 млрд рублей.

Электроэнергетика Кузбасса характеризуется высокой степенью энергоемкости и большим количеством категорийных потребителей, что требует дополнительных усилий при поддержании необходимого уровня надежности. Высокий уровень износа оборудования (большая часть служит уже более 55 лет) также требует существенных инвестиций в реновацию. Развитие взаимовыгодного сотрудничества между электросетевой компанией и правительством Кемеровской области будет способствовать обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также повышению инвестиционного потенциала региона.

Соглашением также предусмотрены мероприятия по повышению надежности подстанций и распределительных пунктов, распределительных сетей всех классов напряжения. Так, 3,5 млрд рублей будет инвестировано в проекты по цифровизации сетей Кузбасса.

В свою очередь, власти Кемеровской области поспособствует созданию необходимых условий для реконструкции, технического перевооружения и обновления основных фондов Кузбасского филиала Россети Сибирь, в том числе за счет консолидации электросетевых активов под единым оператором. Долгосрочные параметры соглашения позволят определить конкретные районы, нуждающиеся в повышении надежности электроснабжения, и гарантируют, что для потребителей эти мероприятия не повлекут за собой рост тарифа.

По словам Сергея Цивилева, совместная работа позволит повысить эффективность работы электросетевого комплекса в регионе — снизить сроки подключения новых потребителей со 180 до 70 дней, увеличить оснащенность потребителей интеллектуальными приборами учета, уменьшить количество и длительность перерывов электроснабжения, а также потерь в электрических сетях и износа электросетевого хозяйства.

Как отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин, такое долгосрочное соглашение между Кузбассом и компанией было заключено впервые. Кемеровская область – один из передовых регионов по пилотным цифровым проектам на территории присутствия Россети Сибирь — здесь самое большое число заправочных станций для электромобилей, активно развивается проект «Цифровой район электрических сетей», созданный в рамках общей цифровой трансформации энергосистемы Сибири.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на подготовку энергообъектов СФО к предстоящему отопительному сезону «Россети Сибири» направили 6 млрд рублей. На данный момент выполнено более трети работ.

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