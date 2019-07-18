Суд признал санитарные рубки в иркутском заказнике «Туколонь» незаконными

Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное Арбитражным судом Иркутской области решение по делу о санитарной рубке в региональном государственном заказнике «Туколонь» и признал ее незаконной.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, ведомство совместно с прокуратурой Иркутской области и федеральным агентством лесного хозяйства обратились в Четвертый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение Арбитражного суда Иркутской области. Согласно ему, договор купли-продажи лесных насаждений, полученных в результате проведения сплошной рубки реликтовых лесов в Туколоне, признан заключенным в соответствии с законом.

С вынесенным решением прокурор не согласился в связи с тем, что фактически сплошная санитарная рубка на территории особо охраняемой природной территории была проведена без согласования уполномоченного органа, с нарушением режима и ограничений по таким видам рубок на территории государственного природного заказника.

Данные доводы прокуроров были признаны арбитражным аппеляционным судом обоснованными. При установленных обстоятельствах лес не подлежал рубке.

В итоге, судом апелляционной инстанции по делу принят новый судебный акт, согласно которому действия ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в форме сплошных санитарных рубок в заказнике «Туколонь» признаны незаконными.

Накануне стало известно, что суд по ходатайству следственного комитета наложил арест на имущество министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Он является фигурантом уголовного дела о незаконных санитарных рубках в заказнике «Туколонь».

В свою очередь, правительство Иркутской области сообщало, что санитарные рубки в заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза.

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