Количество трансферных пассажиров новосибирского аэропорта Толмачево увеличилось на 41%

Количество трансферных пассажиров аэропорта Толмачево по итогам первых шести месяцев 2019 года увеличилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2018. Их доля в общем пассажиропотоке составила 26%.

Как сообщает пресс-служба Толмачево, за первое полугодие 2019 аэропорт обслужил без малого 3 млн пассажиров. Их количество на внутренних воздушных линиях составило 2,1млн человек (+17,9%), на международных — 856 тыс (+12%).

В июне 2019 года пассажиропоток Толмачево составил почти 637 тыс человек, увеличившись на 18,8% по сравнению с показателем 2018. На внутрироссийских рейсах обслужено 482,4 тыс пассажиров (+20,1%), на международных — 154,5 тыс (+15,1%).

Самыми динамичными направлениями июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали Казань, Томск, Братск, Пермь, Самара, Чита, Челябинск и Новый Уренгой. На международных — Наманган, Ларнака, Сеул, Ташкент и Харбин.

При этом самыми популярными направлениями по итогам июня 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Симферополь, Анталья, Пекин, Ларнака, Камрань, Сеул, Ош, Бишкек, Алматы, Нур-Султан (Астана) и Ташкент.

Напомним, что в июне открылись рейсы в Удачный (Якутия), а рейсы в Воронеж, которые выполняет авиакомпанией S7 Airlines, вошли в список субсидируемых направлений.

За первые полгода аэропорт обслужил более 15 тыс самолето-вылетов (+12,5% к аналогичному периоду прошлого года), в июне — свыше 3 тыс (+17,5%).

С начала 2019 года грузопоток составил 15,2 тыс тонн, в том числе в июне — 2,6 тыс тонн груза и почты.

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