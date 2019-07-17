УФСБ России по Омской области возглавил Алексей Савченков

Губернатору Омской области Александру Буркову представили нового начальник УФСБ России по Омской области. На должность руководителя ведомства назначен Алексей Савченко.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, указом президента РФ Владимира Путина на должность руководителя Управления Федеральной службы безопасности назначен Алексей Савченков.

В ходе рабочей встречи губернатору Омской области Александру Буркову был представлен новый руководитель регионального ведомства. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и совместной работы по обеспечению безопасности в области.

Алексей Савченков родился в июле 1975 года в Свердловской области. В 1997 окончил Уральскую юридическую академию. 20 лет проходил службу на различных оперативных и руководящих должностях органов безопасности. С 2017 года он работал первым заместителем руководителя УФСБ по Красноярскому краю.

Предыдущий начальник УФСБ по Омскй области генерал-майор Василий Кондратенко по ротации переведен на аналогичную должность в Забайкальский край.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что суд избрал для начальника судебных приставов по Омской области Владимира Витрука меру пресечения. Его заключили под стражу на 2 месяца. Он подозревается в получении взятки за незаконные действия в крупном размере

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