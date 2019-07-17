«Кузбассдорстрой» построит и реконструирует трассу Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области

Федеральное управление автодорог «Сибирь» выбрало подрядчика для строительства и реконструкции трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Им стала компания «Кузбассдорстрой».

Согласно протоколу, опубликованного на официальном сайте госзакупок, компания «Кузбассдорстрой», учредителем которой является бизнесмен Сергей Апарин, выступит подрядчиком по строительству и реконструкции автомобильной дороги Р-255 Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск в Кемеровской области.

Общая протяженность участков, на которых подрядчик будет вести работы, составляет 9,8 км. Двухуровневая развязка появится на пересечении Р-255 и подъезда к Томску. Начальная стоимость контракта составляла 2,72 млрд рублей.

Как говорится в конкурсной документацииВ аукционе приняли участие две компании. В ходе торгов победитель тендера — «Кузбассдорстрой» — предложил исполнить контракт за меньшую сумму — 2,55 млрд рубей. «Новосибирскавтодор» оценил свои услуги в 2,57 млрд рублей.

Начать работы победитель торгов должен 25 августа текущего года, а завершить — 31 октября 2021.

ООО «Кузбассдорстрой» основано в 2001 году. Входит в состав компании Стройдорэкспорт. Компания занималась возведением автомагистрали 1-й категории Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, дорожной развязки на Кузнецком мосту, строительством автомобильной дороги на Кузбасском проспекте в Рудничном районе и капитальным ремонтом дорожного полотна на проспекте Шахтеров в Кемерово.

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